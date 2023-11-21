В Москве обнаружены скелетированные останки нескольких человек

В Москве обнаружены скелетированые останки людей, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уточняется, останки найдены на глубине 3,5 метра. «По предварительным данным давность смерти около 20-30 лет», – отметили также в надзорном ведомстве.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»