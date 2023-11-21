Путин и Рахмон договорились активизировать сотрудничество

Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества стали главными темами переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Москве. По итогам встречи было подписано восемь документов, в том числе в промышленности и транспортной сфере.

«Сегодня на переговорах особое внимание уделили тематике экономического взаимодействия. Россия традиционно является одним из крупнейших торговых партнёров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился на 18,3%, достиг почти полутора миллиардов долларов. При этом особо отмечу рекордный рост – 67% – поставок из Таджикистана продовольствия, в том числе свежих овощей и фруктов», – отметил Путин по итогам встречи.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Таджикистана, где работает более 300 предприятий с российским капиталом. «Всё большее место во взаимных расчётах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%», – уточнил он.

При этом Путин отметил, что в РФ живут и работают более 1 млн таджикистанцев, которые вносят большой вклад в развитие экономики РФ, а их переводы являются серьезным подспорьем для экономики Таджикистана.

Как сообщил по итогам встречи президент Таджикистана, планируется расширение инвестиционного сотрудничества, для чего в стране создан благоприятный климат и функционирует несколько свободных экономических зон.

В ходе встречи глава российского государства вручил президенту Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В ответ Рахмон поблагодарил Путина за теплый прием и пригласил посетить Таджикистан в удобное для него время.

Москва, Мария Соколова

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