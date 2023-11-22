В Москве пресечена массовая продажа недоброкачественных лекарственных препаратов

В Москве пресечена деятельность четырех лиц, которые обвиняются в продаже через Интернет недоброкачественных зарубежных лекарственных препаратов, используемых преимущественно в косметологии. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, цены препарата в Интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых «лекарств» составляет свыше 100 млн рублей.

По данным следствия, не позднее июля 2023 года группа лиц вступила в сговор, после чего организовала приобретение за пределами РФ и ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств, произведенных в других государствах. Затем, используя Интернет, в том числе страницу в социальной сети, злоумышленники осуществили сбыт «лекарств» на территории столичного и других регионов.

Совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по городу Москве проведены обыски в жилищах фигурантов, а также в офисных и складских помещениях, арендуемых в различных районах. Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области признал препараты недоброкачественными. В ходе следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере). В рамках расследования установлена причастность четырех лиц, которым в настоящее время предъявлено обвинение. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи продолжают устанавливать лиц, возможно причастных к совершению данного преступления.

Москва, Светлана Антонова

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