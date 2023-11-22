Воспроизводство полезных ископаемых под угрозой: в Совете Федерации заявили о кризисе в отрасли

Воспроизводство минерально-сырьевой базы в России оказалось под угрозой на фоне отсутствия системы поиска новых месторождений в условиях отсутствия необходимого объема госзаказов. В связи с этим в Совете Федерации заслушают руководителей профильных ведомств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента эту проблему поднял заместитель главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов.

«Стратегически важно сегодня заниматься воспроизводством минерально-сырьевой базы, восполнять запасы. В последнее время в этом направлении появились определенные проблемы. Прежде всего, восполнение по некоторым важным стратегическим полезным ископаемым, таким как золото, алмазы, редкоземельные некоторые металлы – у нас воспроизводство замедлилось. Такие полезные ископаемые, как марганец, хром, бокситы и так далее – дефицитны. А с другой стороны, у нас есть богатые месторождения титана и редкоземельных металлов, но они не доразведываются, поисковые работы не проводятся», – пояснил он.

«Еще одна проблема – госзаказ на поиски полезных ископаемых в последнее время не растет. И последнее – у нас недропользователи в последние десятилетия стали увлекаться доразведкой тех месторождений, на которые они получили лицензионные участки, а не поисковыми работами, расширение по недрам перестали проводить… Проблема должна выходить на более высокий уровень, поэтому, Валентина Ивановна [Матвиенко], прошу или в Совете палаты рассмотреть и заслушать информацию Агентства по недропользованию, или прямо на пленарном заседании», – обратился Борисов к спикеру Совета Федерации, подчеркнув, что для реализации предложений по решению проблем в отрасли «нужна определенная поддержка сверху, от нас».

Со своей стороны Матвиенко дала поручение комитетам по АПК и природопользованию и по экономической политике «найти формат обсуждения с участием руководителей соответствующих ведомств и подготовить предложения».

Москва, Мария Соколова

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