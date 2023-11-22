«Горящие проблемы»: в Совфеде обратили внимание на отсутствие местных законов по интеграции новых регионов в экономику РФ

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области не имеют нормативной базы по «горящим проблемам» экономической интеграции в РФ. Подготовкой типовых документов для новых российских территорий может заняться Совет Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Совфеда сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона обратил внимание, что в парламентах новых регионов РФ недостаточно специалистов для подготовки необходимых местных законов.

«Были обнаружены острые проблемы законодательного обеспечения деятельности субъектов хозяйствования всех четырех новых регионов. Например, в июне 2023 года был принят федеральный закон 266 о свободной экономической зоне в воссоединенных регионах. Этот закон предусматривает льготную ставку налога на прибыль в части зачисления в региональные бюджеты. При этом участники свободной зоны продолжают уплачивать налог в этой части из-за отсутствия региональных законов, устанавливающих нулевую ставку», – пояснил он.

«Другой пример. Отсутствует полноценная нормативная база по деятельности так называемых временных администраций или временных управляющих, которые занимаются до сих пор управлением национализированными предприятиями. И они сегодня существуют вне правовой базы РФ. Также не урегулирован вопрос распоряжения республиканской и областной собственностью, из-за чего возникает много вопросов между бизнесом и властью», – указал сенатор.

В связи с этим Ворона предложил Совету Федерации оказать помощь новым территориям по «наиболее актуальным и буквально уже горящим проблемам экономической интеграции». «Данная просьба обусловлена прежде всего отсутствием необходимого количества специалистов по нормотворчеству среди только создающихся аппаратов региональных парламентов, которых, например, в Запорожской и Херсонской областях практически нет сегодня вообще», – подчеркнул он.

Комментируя это выступление, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам рассмотреть и проработать проблему с участием Совета по интеграции воссоединенных территорий РФ. «И давайте мы дадим месяц срок, и через месяц вы доложите, обсудите на Совете по интеграции», – уточнила она.

«Это правильный подход – типа модельных законов по целому ряду направлений. Это приемлемо, чтобы они были имплементированы в региональное законодательство, чтобы каждая новая территория не изобретала свой велосипед», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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