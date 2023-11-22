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Среда, 22 ноября 2023, 13:45 мск

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Два православных храма и 12 кирх: Финляндия проводит религиозную экспансию на северо-западе России

Празднование 800-летия крещения карелов имеет важное политическое значение на фоне ухудшения отношений между Россией и Финляндией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сенатор Владимир Чижов сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. Политик привел в пример карельский город Сортавала, где расположено 12 работающих лютеранских кирх и всего 2 православных храма.

Сенатор обратил внимание, что юбилейная дата крещения карелов приходится на 2027 год, и есть соответствующий указ президента по подготовке и проведению торжеств. «Есть план работы, который включает в себя издание соответствующих книг, подготовку фильма, в том числе, художественного фильма под условным названием «Антивикинг», – думаю, все догадываются, о чем – а также ряд работ по восстановлению материальных памятников на территории республики. Актуальность этого, конечно, определяется не только ролью православия в развитии Карелии и всего северо-запада, хотя и это важно. На сегодняшний день, например, во втором городе республики Сортавале есть 2 православных храма и 12 лютеранских кирх, и все работают», – отметил он.

«На сегодняшний день уже, за 4 года до юбилея, это имеет большое политическое значение с учетом динамики взаимоотношений с Финляндией, вступления Финляндии в НАТО, ну и тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на границе с этим сопредельным государством. Поэтому хотел бы призвать коллег, кто интересуется данной темой и хочет внести свой вклад, подключиться к этой работе», – обратился Чижов к сенаторам.

Продолжая тему, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула серьезность вопроса. «Действительно это знаковое для Карелии событие. В первую очередь, сенаторы от Карелии должны активнейшим образом включиться в эту работу. И если нужно участие Совета Федерации, пожалуйста предлагайте, мы также активно подключимся», – прокомментировала Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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