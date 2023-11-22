Разбой, изнасилование и гибель жертвы: в Москве задержан уроженец Таджикистана за тяжкие преступления

В Москве задержан уроженец Таджикистана по обвинению в совершении в 2010 году тяжких преступлений в отношении женщины. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, приезжему вменяется разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

По данным следствия, 18 ноября 2010 года мужчина, находясь около гаражно-строительного кооператива на Фрязевской улице двое мужчин напали на женщину с целью хищения ее мобильного телефона с применением насилия, затем совершили ее изнасилование. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. После совершенных преступлений фигуранты скрылись с места происшествия.

В ходе работы следователей и криминалистов столичного СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с сотрудниками ОУР УВД по ВАО ГУ МВД РФ по г. Москве проанализированы материалы уголовного дела. По ранее изъятым вещественным доказательствам назначены современные сложные судебные экспертизы, осуществлена проверка полученных следов по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам, в результате чего удалось установить личность одного из преступников.

В итоге был задержан уроженец Республики Таджикистан 1986 года рождения. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса фигурант вину признал. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

В ходе расследования было также установлено, что фигурант находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

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