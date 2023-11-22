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Среда, 22 ноября 2023, 16:49 мск

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Год семьи: Путин определил приоритет на 2024 год

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России в 2024 году Года семьи. Как говорится в документе, решение принято «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей».

В указе оговаривается, что правительство РФ до 27 декабря создаст организационный комитет по проведению Года семьи и подготовит план основных мероприятий. Оргкомитет Года семьи возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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