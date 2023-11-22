Год семьи: Путин определил приоритет на 2024 год

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России в 2024 году Года семьи. Как говорится в документе, решение принято «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей».

В указе оговаривается, что правительство РФ до 27 декабря создаст организационный комитет по проведению Года семьи и подготовит план основных мероприятий. Оргкомитет Года семьи возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Москва, Светлана Антонова

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