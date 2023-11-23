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Четверг, 23 ноября 2023, 17:05 мск

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Следствие ходатайствует об аресте мужчин, которые заставили подростков встать на колени и извиняться

Следственный комитет ходатайствует об аресте двух мужчин, которые заставили несовершеннолетних встать на колени и извиниться за свои игры. Как сообщила пресс-служба московского главка ведомства, рассматривается вопрос о возбуждении других уголовных дел по иным эпизодам их преступной деятельности.

В настоящее время после инцидента с подростками мужчины 1964 и 1987 годов рождения обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как сообщалось ранее, 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице фигуранты заставили подростков встать на колени и извиниться за свои игры. При этом в руках один из мужчин держал палку, которой нанес несколько ударов одному из мальчиков.

«Осмотрены камеры видеонаблюдения. Причастность фигурантов к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела», – подчеркнули в пресс-службе ведомства, добавив, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам их преступной деятельности.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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