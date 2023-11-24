В Москве гражданка Узбекистана напала на следователя: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на следователя со стороны 33-летней гражданки Узбекистана. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел в служебном кабинете СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, гражданка Узбекистана по окончании допроса в качестве свидетеля стала выражаться грубой нецензурной бранью и осуществлять попытки завладеть оригиналом протокола допроса, после чего применила насилие к следователю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 296 УК РФ (насильственные действия в связи с осуществлением производства предварительного расследования).

В настоящее время столичные следователи допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

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