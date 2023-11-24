В Подмосковье обнаружено ещё одно место концентрации нелегальных мигрантов: работали на складе Wildberries

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции «Фрязево». Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей регионального главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в России по ст. 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ.

«На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», – уточнила Петрова.

Обновлено. По данным телеграм-канала Shot, рейд был проведен на складе известного маркетплейса Wildberries. Полицейские увезли около 150 человек на четырёх специальных автобусах.

«Задержанные – потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты. У всех мужчин проверяли документы, в том числе военные билеты, после чего уклонистов отправляли в специальные автобусы, на которых их доставят в отдел полиции», – передает канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москва, Светлана Антонова

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