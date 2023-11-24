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Пятница, 24 ноября 2023, 17:13 мск

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В Подмосковье задержаны уроженцы Средней Азии: избили двух местных жителей

В Подмосковье задержаны двое уроженцев одной из республик Средней Азии, причинивших телесные повреждения двум мужчинам в Щёлкове. Об этом сообщила пресс-служба начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, двое злоумышленников, находясь возле одного из домов на улице Комсомольской, принудительно остановили автомобиль под управлением 76-летнего гражданина. Затем они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти их в мкр. Заречный. Услышав отказ, правонарушители избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь автомашины, после чего он довёз их до места назначения.

Также установлено, что в этот же день иностранные граждане на ул. Мичурина в результате конфликта причинили телесные повреждение ещё одному местному жителю, 1985 года рождения.

Петрова уточнила, что по первому факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия). По второму инциденту проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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