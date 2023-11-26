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Воскресенье, 26 ноября 2023, 19:01 мск

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Осторожно, аферисты! 93-летняя москвичка отдала мошенникам более 10 млн рублей

В Москве совершено очередное крупное мошенничество в отношении престарелой женщины. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, 93-летняя жительница района Гольяново отдала аферистам почти 11 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники неоднократно звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о попытке неизвестных лиц по доверенности получить доступ к ее сбережениям.

«Введенная в заблуждение пострадавшая поверила аферистам и начала выполнять все их указания. Злоумышленники подослали к женщине соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу правоохранительного органа и ездила с пенсионеркой по отделениям банков, где последняя снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке. При этом аферисты запретили пенсионерке сообщать о проводимых «мероприятиях», а «соучастницу-курьера» в банке просили называть крестницей», – пояснили в прокуратуре.

В настоящее время ведется расследование и поиск аферистов.

При этом прокуратура Москвы напомнила, что сотрудники правоохранительных органов никогда и ни под какими предлогами не просят граждан снимать денежные средства со счетов и передавать их посторонним, а также не проводят никакие процессуальные действия по телефону.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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