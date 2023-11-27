российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 ноября 2023, 12:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бастрыкин запросил доклад о новом ЧП с мигрантом в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по информации об очередном факте противоправных действий мигранта в Москве.

Как уточнила пресс-служба ведомства, речь идет об инциденте в московском метро. В социальных медиа была распространена видеозапись с фактами нарушения общественного порядка и агрессивного поведения и высказываний мигранта в отношении граждан. Сотрудниками Главного следственного управления СК России по г. Москве инициирована процессуальная проверка.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Осторожно, аферисты! 93-летняя москвичка отдала мошенникам более 10 млн рублей / Блогеру-миллионнику Шабутдинову было вынесено 8 предупреждений за его «образовательную деятельность» / В Москве гражданка Узбекистана напала на следователя: возбуждено уголовное дело / Следствие ходатайствует об аресте мужчин, которые заставили подростков встать на колени и извиняться / В Москве арестован молодой человек за подготовку к терактам / Разбой, изнасилование и гибель жертвы: в Москве задержан уроженец Таджикистана за тяжкие преступления / В Москве пресечена массовая продажа недоброкачественных лекарственных препаратов / Заставили встать на колени и извиниться: в Москве задержаны двое мужчин за издевательство над детьми

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Москве,