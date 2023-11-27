Бастрыкин запросил доклад о новом ЧП с мигрантом в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по информации об очередном факте противоправных действий мигранта в Москве.

Как уточнила пресс-служба ведомства, речь идет об инциденте в московском метро. В социальных медиа была распространена видеозапись с фактами нарушения общественного порядка и агрессивного поведения и высказываний мигранта в отношении граждан. Сотрудниками Главного следственного управления СК России по г. Москве инициирована процессуальная проверка.

Москва, Светлана Антонова

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