ЧП в Москве: из окна школы выпала девочка

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств инцидента в одной из школ в центре Москвы, где девочка выпала из окна. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

ЧП произошло 24 ноября «в ходе игры». Ученица была экстренно доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Следователи столичного Следственного комитета находятся на месте происшествия, опрашивается директор, учителя и очевидцы произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube