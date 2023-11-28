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Вторник, 28 ноября 2023, 12:44 мск

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ЧП в Москве: из окна школы выпала девочка

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств инцидента в одной из школ в центре Москвы, где девочка выпала из окна. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

ЧП произошло 24 ноября «в ходе игры». Ученица была экстренно доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Следователи столичного Следственного комитета находятся на месте происшествия, опрашивается директор, учителя и очевидцы произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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