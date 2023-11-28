«Это решение давно перезрело…» Зюганов призвал «Единую Россию» выполнить поручения Путина

В ходе предстоящей президентской избирательной кампании партии «Единая Россия» придётся объяснить россиянам невыполнение трех из пяти основных посланий Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, при сохранении нынешнего финансово-экономического курса у России не будет никаких побед и выхода из системного кризиса.

«Главным документом должно быть послание президента. Он сформулировал пять ключевых задач, три из которых не выполняются. Страна продолжает вымирать и нищать, олигархия богатеет, деньги гигантскими масштабами выводятся за кордон, идет торговля через линию фронта. Всё делается для того, чтобы не отменялся закон о пенсиях – это людоедство давно надо было отменить, и принять закон «образование для всех», и всё делать, чтобы дети войны получили поддержку. Ни один из этих вопросов не решен. Вы даже отказались рассматривать наш бюджет победы, бюджет развития, который на 10 трлн (рублей) больше. Мы считаем, что эти ключевые темы в ходе выборной кампании должны быть рассмотрены официально», – подчеркнул Зюганов.

Вместе с тем политик обратил внимание, что впервые в России будут проходить выборы главы государства в условиях «большой войны против Русского мира, которая объявлена натовцами и американцами». «Против наших выборов будут вести такую же войну беспощадную, как они ведут сегодня на «ридной» Украине. Надо нам развернуть информационно-пропагандистскую работу в эфире. Мы не воюем с Украиной, мы освобождаем ее от нацистко-фашистской сволочи, которая опутала эту страну, от ЦРУшников, которые напичкали всю страну тем, что позволяет им совершать теракты и воевать против нас, против Сороса, который там написал учебники, отравляющие мозги целому поколению», – констатировал лидер КПРФ.

«В этой связи выборы приобретают не только особый смысл, мы их обязаны провести чисто и очень ответственно. И в этой связи призываю «Единую Россию» более полноценному диалогу, от которого она отклонилась в ходе прошедших только что губернаторских и местных выборов… С нами надо вести полноценный диалог, а не отмахиваться как это довольно часто бывает», – обратился Зюганов к партии парламентского большинства.

При этом политик выразил убеждение, что «левоцентристский поворот неизбежен в политике Путина», которому придется сформировать «правительство народного доверия». «Ожидал, что наше правительство сумеет в финансово-экономической области выровнять курс. К сожалению, пока это не удается, и вы это видите. Не может существовать наука на таком голодном пайке, не может быть образованного, патриотического населения, когда урезается по самую ручку вся система образования, культуры и физвоспитания. Не может! Не может страна развиваться, если олигархия диктует кадровую политику, не хочет платить налоги и деньги выгоняет из страны с утра до вечера. Не может! Это решение давно перезрело. Надеюсь, премьер [Михаил] Мишустин услышит это. Потому что они сами понимают – безденежье, которое охватило целые отрасли, не может нам позволить вылезти из кризиса. У нас изнашивается вся система оборудования», – отметил лидер КПРФ.

«Настаиваю на том, чтобы мы с вами провели выборную президентскую кампанию серьезно и ответственно. Ничего не предрешено, если курс продолжится тот же самый, у нас не будет никаких побед и не (будет) выхода из системного кризиса. Но из него можно выйти только вместе, реализуя то послание президента, которое есть – те пять позиций, которые давно сформулированы, и те, за которые «Единой России» в ходе выборной кампании придется отчитываться», – заключил Зюганов.

Ранее сегодня Зюганов сообщил, что Совет Федерации официально объявит о начале в России президентской избирательной кампании 13 декабря.

Предположительно, выборы будут назначены на 17 марта 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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