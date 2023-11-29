В Москве арестован мужчина за подготовку теракта с подрывом цистерны на жд-станции

Суд в Москве арестовал мужчину 1983 года рождения, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился.

С целью приготовления к совершению преступления подозреваемый прибыл в один из лесопарков, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывчатку, предназначенную для изготовления им самодельного взрывного устройства. Затем фигурант таким же образом забрал из заранее обозначенного ему места детонатор.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области, уточнили в СК.

С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвиненные.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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