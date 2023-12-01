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Пятница, 1 декабря 2023, 15:04 мск

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Площадь пожара на рынке «Садовод» достигла 350 кв метров

Спасатели эвакуировали 350 человек из горящего рынка «Садовод», где вспыхнули товары в смежных трехуровневых контейнерах. Как сообщила пресс-служба МЧС России, тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

«В тушении смежных трехуровневых контейнеров применяют систему пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра». Это позволяет тушить возгорание в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь, и сокращает время тушения пожара», – уточнили в МЧС, добавив, что к ликвидации последствий ЧП привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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