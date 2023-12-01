Пожар на рынке «Садовод» удалось локализовать

Спасатели локализовали пожар на рынке «Садовод», где площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. По данным ведомства, тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

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«В тушении смежных трехуровневых контейнеров применяют систему пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра». Это позволяет тушить возгорание в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь, и сокращает время тушения пожара», – уточнили в МЧС, добавив, что к ликвидации последствий ЧП привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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