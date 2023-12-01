«Какой-то сюр абсолютно»: в Генпрокуратуру направлен запрос о законности застройки московского района Крылатское

В Генпрокуратуру направлен запрос о законности застройки московского района Крылатское, содержащий требование жителей отменить разрешения на строительство, если они имеются. Об этом сообщил депутат Госдумы по этому избирательному округу Евгений Попов сегодня на «круглом столе» в Мосгордуме. По его оценке, вокруг этой темы происходит абсолютный сюрреализм.

«Какой-то сюр абсолютно происходит с этими стройками в Крылатском, потому что нет никакого разрешения на застройку. При этом мы видим, что на сайте уже размещаются объявления о продаже квартир, домов – приходите, покупайте. Это довольно странно. Думаю, что мы дождемся ответов на наши запросы, которые были адресованы и в департамент строительства… Я написал запрос в Генпрокуратуру с изложением последних новостей и требований о том, чтобы те разрешения, если они есть, были отменены», – сообщил Попов.

Парламентарий также привел свидетельства того, что стройка планируется. «На данный момент единственное, что свидетельствует о том, что будет стройка – это отчет МОЭК о том, что размещена заявка на выполнение строительно-монтажных работ пуско-наладочных, и к февралю там чего-то где-то должно быть подсоединено. Начальная цена закупки 30 млн рублей. Есть еще один отчет, который есть у нас точно на бумаге, чего стоило бы опасаться.... Это гидравлические расчеты пропускной способности существующей магистральной тепловой сети. Она указывает на то, что достаточна она для подключения указанного объекта. Какого объекта, в официальных документах мы не видим», – подчеркнул он.

«Очень часто во властных кругах есть заблуждение, что против (строительства) пассионарное меньшинство… Здесь, в Крылатском, это я тоже пытаюсь донести до исполнительной власти достаточно давно, ситуация абсолютно обратная. То есть мы видим, что здесь значительная часть жителей района искренне возмущена возможными стройками. Поэтому все доводы, все аргументы, чтобы этого не допустить, у нас с вами есть», – заключил Попов.

Ранее на риэлторских сайтах появились разделы о скором начале продаж квартир и апартаментов в будущем ЖК в Крылатском. В ноябре основатель Capital Group Павел Тё сообщил в СМИ о запуске новых проектов в ближайшие месяцы и привел в пример ЖК бизнес-класса в Крылатском.

Все запросы, направленные ранее местными депутатами, ситуацию не прояснили.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube