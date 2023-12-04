Молотком по голове: в Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей бабушки

В Москве задержан мужчина 1989 года рождения по подозрению в совершении убийства своей престарелой бабушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено 3 декабря.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло в квартире жилого дома на Площади Победы. По версии следствия, мужчина ударил молотком по голове своей престарелой бабушки. Женщина 1944 года рождения от полученного повреждения скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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