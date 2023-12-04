Технологический суверенитет: правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Выступая сегодня на совещании с вице-премьерами, Мишустин отметил, что документ формирует условия для построения современной и защищённой информационной инфраструктуры и внедрения инновационных решений и технологий.

Как уточнил премьер-министр, речь идёт, в том числе, о доступе россиян к качественным услугам связи и передаче данных вне зависимости от места их проживания. «К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с», – пояснил Мишустин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко со своей стороны уточнил, что реализация инициатив стратегии даст конкретные ощутимые результаты. «Подключение к интернету 98% домохозяйств на скорости от 1 Гбит/с на основе защищённой инфраструктуры связи. Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает более 60% населения нашей страны. Будет обновлена государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах, создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов. В 4,5 раза возрастёт пропускная способность магистральных линий для трансграничной передачи данных по сравнению с показателями 2022 года. Повысится уровень надёжности фиксированной связи. И, как следствие, существенно возрастёт уровень технологического суверенитета отрасли», – рассказал Чернышенко.

По его словам, не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии. «Правительство будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий, чтобы контролировать получение обозначенных результатов в полном объёме», – добавил он.

При этом глава правительства обратил внимание, что «очень важно сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей, бизнес качественными услугами связи».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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