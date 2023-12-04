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Понедельник, 4 декабря 2023, 13:34 мск

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В Москве арестован нелегал из Киргизии за нападение на сотрудника ГКУ «Организатор перевозок»

В Москве арестован гражданин Киргизии после нападения на сотрудника ГКУ «Организатор перевозок». Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в ходе расследования выяснилось, что мужчина находится на территории РФ в нарушение миграционного законодательства.

По данным ведомства, гражданин Кыргызской Республики, находясь в общественном транспорте, был остановлен сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант применил насилие в отношении работника учреждения, а затем скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска мужчина, находившийся на территории Москвы в нарушение миграционного законодательства, был оперативно задержан. В ходе допроса он полностью признал вину, ему предъявлено обвинение», – добавили в пресс-службе столичного главка Следкома.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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