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Вторник, 5 декабря 2023, 18:49 мск

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Кремль официально анонсировал визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Фото: пресс-служба Кремля

Завтра, 6 декабря, президент РФ Владимир Путин посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается, что в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном будут обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также рассмотрена актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.

В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Предполагается обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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