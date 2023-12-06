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Среда, 6 декабря 2023, 12:36 мск

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Забил до смерти: в Москве задержан мужчина за жестокую расправу над своей бабушкой

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в жестокой расправе над собственной бабушкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в момент преступления убийца находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь с 3 декабря на 4 декабря. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома на улице Шипиловской, в ходе внезапной ссоры нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища своей бабушки. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Нагатинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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