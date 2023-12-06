В Подмосковье прошёл очередной антимигрантский рейд: задержаны более 40 уроженцев Средней Азии

В подмосковном поселке совхоза им Ленина сотрудники полиции задержали более 40 уроженцев Средней Азии, пребывавших в России с нарушением законодательства. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлен также организатор незаконной миграции – 62-летний житель Тульской области.

«В результате рейда по информационным учетным базам полицейские проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ. Девять из них привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – уточнила Петрова.

По ее словам, установлен и задержан организатор незаконной миграции – им оказался 62-летний житель Тульской области. В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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