В Подмосковье задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве сына

В подмосковном Чехове задержан пенсионер, который подозревается в убийстве своего 57-летнего сына. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступление было совершено в деревне Глуховке.

По данным ведомства, 5 декабря вечером в ходе распития спиртного в частном доме между подозреваемым и его сыном произошла ссора из-за личной неприязни. В ходе конфликта пенсионер схватил нож и нанес потерпевшему удары в область головы и туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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