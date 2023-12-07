Не менее 27 ударов ножом: суд внес приговор москвичу за жестокое убийство супруги

В Москве 33-летний мужчина признан виновным в жестоком убийстве своей супруги. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, в дневное время 28 июля 2023 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома на улице Молостовых, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес два удара ножом в область шеи и ключицы своей жены. Женщина попыталась убежать, однако супруг ее настиг и нанес не менее 27 ударов ножом в область шеи, лица, туловища и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. В ходе допроса мужчина вину признал полностью.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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