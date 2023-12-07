«Просто беспредельщики полные уже»: Совет Федерации готовит ответ на террор киевского режима на территории России

Совет Федерации совместно с профильными министерствами и ведомствами разработают меры для защиты тех, кто находится под прицелом киевского режима. Как заявил сенатор Константин Косачев, вчерашнее убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Московской области должно получить соответствующую оценку международного сообщества. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала произошедший накануне теракт полным беспределом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента, сенатор Косачев назвал убийство Кивы резонансным и политическим. «Это вне всякого сомнения акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти. Это, к сожалению, очередное преступление украинских властей. Мы все помним события 2014 года, как был организован майдан, как сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, помним годы уничтожения мирного населения киевскими властями на юго-востоке Украины, убийства тогдашних политических деятелей юго-востока, включая Александра Захарченко. И мы видим, как после начала специальной военной операции украинские власти перенесли свою террористическую деятельность уже и на территорию РФ. Напомню гибель Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина и Олега Царева. Погиб депутат народного совета Луганской народной республики Олег Попов», – отметил он.

«То, что киевский режим преступен по своей сущности, не вызывает никакого сомнения. Сам госпереворот 2014 года был преступлением против Конституции и народа Украины. Но что удивительно – все эти годы ни одно из этих террористических деяний киевского режима не нашло хоть малейшей оценки, осуждения со стороны тех международных структур, которые призваны по своему статусу, уставу, давать такие оценки действиям государств в таких ситуациях и предпринимать меры по защите людей, которые оказываются под прицелом террористических структур, в данном случае структур киевского режима», – подчеркнул сенатор.

По мнению Косачева, требуются «значительно более системное действие и в России, и на международном уровне, чтобы защитить людей, которые оказались под прицелом киевского режима». «В воздухе повисли угрозы в адрес многих российских политических и общественных деятелей, руководителей медиа-структур, СМИ, и разумеется должны быть удвоены, а может удесятерены усилия по тому, чтобы консолидировать позиции международного сообщества на тотальном отрицании подобного рода террористических действий преступного террористического режима, который сейчас правит Украиной», – заявил сенатор, предложив протокольное поручение профильным комитетам к следующему пленарному заседанию «подготовить проработанные с министерствами и ведомствами предложения по тому, как могла бы в этой ситуации действовать и российская власть в целом, и федеральное собрание РФ».

Матвиенко назвала тему «очень важной и серьезной» и поддержала предложение Косачева. «Просто беспредельщики полные уже. Причем, открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах. Нет возражений. Принимается», – заключила спикер Совета Федерации.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Подмосковье неизвестным был застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада» сказал: «Кива был убит в ходе спецоперации СБУ. Подобного рода акции будут продолжены».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube