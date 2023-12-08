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Пятница, 8 декабря 2023, 12:03 мск

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В Подмосковье из машины похитили 48 млн рублей

В подмосковных Химках из машины, припаркованной около банка на Юбилейном проспекте, неизвестные похитили бумажный пакет, в котором оказалось 48 млн рублей. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как уточняется, ЧП произошло накануне в дневное время. Неизвестные открыли дверь автомобиля потерпевшей и похитили бумажный пакет с заднего сиденья.

Возбуждено уголовное дело по п. б ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый организованной преступной группой, а также в особо крупном размере).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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