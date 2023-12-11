СКР требует ареста нелегалов из Узбекистана, которые с ножом напали на москвичей в торговом центре

Следственный комитет настаивает на аресте двух уроженцев Узбекистана, которые накануне напали на двух мужчин в торговом центре на северо-западе Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, иностранцы находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

По данным следствия, 10 декабря один из подозреваемых, находясь в торгово-развлекательном центре на северо-западе Москвы, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удары ножом двум ранее знакомым мужчинам. Второй фигурант нанес одному из потерпевших удары рукой. Один потерпевший доставлен в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые находились на территории столичного региона в нарушение миграционного законодательства. Также следствием будет дана правовая оценка профессиональной деятельности частного охранного предприятия, сотрудниками которого, предположительно, являлись фигуранты.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение группой лиц средней тяжести вреда здоровью).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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