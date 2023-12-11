Российский олигархат помогает Западу – эксперт

Российские олигархи занимают антинародную позицию, продолжая торговать с недружественными странами и поддерживать их политический режим. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил правозащитник Руслан Панкратов сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Что касается российского олигархата, то он, конечно, антинародный. Потому что несмотря на весь трагизм, товарооборот происходит между Латвией и Россией. Последние цифры за 2021-22 годы – российское посольство озвучило, что за эти два года товарооборот увеличился на 70% и составил 3,65 млрд евро», – обратил внимание он.

При этом правозащитник подчеркнул, что «приходит в ужас вообще от этой новости». «Это как? 76 латвийских компаний что-то продают России. Это мы говорим об импортозамещении?! То есть, понятно и логично, когда Россия продает и свой капитал наращивает, но покупать у откровенно враждебной страны, финансируя эти политические режимы?!» – подчеркнул Панкратов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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