В Москве завершено расследование дел о систематических взятках в МЧС

В Москве в суд направлено уголовное дело против двух сотрудников территориальных управлений МЧС России, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в течение 2022 года фигуранты неоднократно получали денежное вознаграждение через посредников за осуществление регистрационных действий в отношении маломерных судов, а также за выдачу удостоверений на право управления ими.

Как уточнили в ведомстве, было возбуждено два уголовных дела в отношении заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам г. Москвы) Главного управления МЧС России по г. Москве и руководителя инспекторского участка № 3 Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области.

Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по г. Москве и Московской области, УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.

В ходе следствия по месту службы и месту проживания обвиняемых проведены обыски, осмотрены изъятые предметы и документы, допрошены свидетели, в том числе должностные лица ГУ МЧС России по г. Москве и ГУ МЧС России по Московской области.

В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого – в виде домашнего ареста. Фигуранты признали вину в совершении инкриминируемых преступлений.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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