Конституция оказалась «целлофановым мешком», который душит Россию: Зюганов уличил партию власти в глубоком заблуждении

Навязанная России в 1990-е годы Западом Конституция является целлофановым мешком, который душит страну до сих пор. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме по поводу 30-летия Основного закона РФ. По его оценке, партия власти заблуждается во мнении, что этот документ укрепил российскую государственность.

«30 лет принятия «танковой» Конституции. Вчера [лидер «Единой России» Дмитрий] Медведев, выступая перед молодежью, говорил о том, что она спасла от всего и укрепила российскую государственность. На мой взгляд, это самое большое, глубокое заблуждение «партии власти», и могу аргументированно это доказать. В этом зале в мае 1999 года был импичмент Ельцину. В Думе лежат 22 тома, которые доказывают, что ельцинская политика уничтожила единое государство, привела к массовому геноциду русского народа, уничтожила 80 тысяч предприятий, создала условия, при которых страна переживала не просто кризис, а реальный распад. Эта Конституция не спасла ни от чеченской бойни, которую организовали террористы-американцы – там погибло белее 100 тысяч человек, ни от разрушения нашего военно-промышленного комплекса, который обладал всеми технологиями, она остановила 15 авиационных заводов, которые производили 1,5 тысячи летательных аппаратов в год и на них летал каждый третий пассажир в мире. Она, по сути дела, обвалила все финансы – в 1998 году дефолт и затем с большим трудом удалось сформировать правительство национальных интересов во главе с Примаковым-Маслюковым-Геращенко. Короче говоря, она (Конституция) не предотвратила ни одну беду, ни одно несчастье, которое обрушилось на нашу страну», – констатировал Зюганов.

При этом лидер КПРФ напомнил слова президента РФ Владимира Путина на 25-м Всемирном народном русском соборе о том, что сейчас Россия ведет национально-освободительную войну. «Англо-саксы и натовцы объявили эту войну давно. Кто рождал эту Конституцию? Она писалась за кордоном. Списывали ее с американской, французской, австрийской, но выбросили все разделы, связанные с контролем за исполнительной властью. А любая власть, если не имеет контроля, или сопьется, или проворуется, или с ума сойдет. Это известно в русской истории с первых веков. Поэтому любая исполнительная власть в России всегда была ограничена коллективными формами контроля и управления», – отметил Зюганов.

«Они протащили то, что оказалась целлофановым мешком на голове России и душит ее по сегодняшний день… Путин попытался отремонтировать в 2020 году. Мы внесли 108 поправок, 15 базовых… К сожалению, «Единая Россия» покрутилась и ничего – заплатки некоторые, а остальное как было, так и остается», – подчеркнул он.

Как считает политик, оценкой эффективности любого закона, в том числе Конституции, является показатель того, как живет народ. «Страна по-прежнему вымирает, богачи богатеют, наши оппоненты, а ныне враги, противника как снабжали снарядами, так и снабжают – как против нас вели войну, так и ведут. Поэтому без изменения курса и формирования полноценного Основного закона невозможно выбраться из того тупика, куда нас загнали. Путин признал это. Благодарны. Путин сказал, что основа нашей жизни коллективизм, справедливость, дружба народов, что социализированы, что надо иметь суверенитет и самодостаточность. Согласен. Но какая может быть самодостаточность с вашим бюджетом? Её не может быть. Он мог быть на 10 трлн (рублей) больше, мы вносили. Какие могут быть права, когда олигархия как утаскивала деньги из страны, так и утаскивает, когда наши жесткие противники как получали от нас необходимое, так и получают?! В три раза увеличилась в ходе войны продажа оружейного урана американцам. Ну тогда как вы собираетесь побеждать?» – заявил лидер КПРФ.

«Исполнительная власть должна понимать: идя по тому курсу, который нам прокладывали предатели страны, открывшие ворота, чтобы ее грабили, обирали, и до сего дня не можем избавиться от американского ига. Если дальше будем продолжать, мы не сможем побеждать. А мы обязаны победить – русский мир в противном случае не будет существовать», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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