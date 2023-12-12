«Перебоев с поставками не отмечается»: в Минсельхозе России заявили о снижении и стабилизации цен на моторное топливо для аграриев

С учетом решений, принятых правительством России, уровень цен на дизельное топливо, в среднем по России, значительно снизился на нефтебазах вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, отвечая на запрос РИА «Новый День» о последствиях летне-осеннего топливного кризиса.

В Минсельхозе России подчеркнули, что вопрос стабильного топливообеспечения сельхозтоваропроизводителей находится на особом контроле в кабинете министров. Так, для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива правительством РФ, помимо временного запрета на экспорт товарного бензина и дизельного топлива, были приняты другие системные меры длительного действия. В частности, после снятия запрета на экспорт, с 1 октября восстановлены выплаты по «демпферу» в полном объеме для обеспечения экономических стимулов к сдерживанию цен на моторное топливо на внутреннем рынке, а также увеличены обязательные нормативы продаж на бирже автомобильного бензина и дизельного топлива.

«По итогам проведения еженедельных заседаний оперативного штаба по мониторингу ситуации, связанной с производством и потреблением нефтепродуктов, при Минэнерго России, с участием представителей топливных компаний, ОАО «РЖД», ФАС России, Минсельхоза России и других заинтересованных организаций случаев с перебоями поставки топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах РФ за последний месяц текущего года не отмечается», – сообщили в Минсельхозе России.

В министерстве также добавили, что «в рамках ежедневного мониторинга доступности дизельного топлива и цен на него по информации органов управления АПК субъектов РФ отмечается стабилизация ситуации в регионах России, проблемы с доступностью топлива не фиксируются».

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский предупреждал, что рост цен на топливо в период осенней посевной приведет к повышению, как минимум, на 30% цен на зерно в следующем году.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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