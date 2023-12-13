В Москве задержан уроженец Таджикистана за изнасилование несовершеннолетней

В Москве задержан уроженец Таджикистана, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант был другом семьи потерпевшей.

По данным ведомства, уроженец Республики Таджикистан 1986 года рождения, находясь в квартире жилого дома на Херсонской улице, совершил изнасилование 15-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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