«Лучше бы все-таки своевременно озаботились…» Путин признал ошибку с закупкой самолетов на Западе

Президент РФ Владимир Путин признал, что отечественные авиакомпании слишком увлеклись самолетами иностранного производства вместо того, чтобы думать о создании рынка отечественной техники. Об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции и «прямой линии» с россиянами.

«У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, ну, условно без ограничений, но тем не менее слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства, аргументируя тоже понятными соображениями – экономичностью двигателя, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее, но аргументов много. Лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили. Так или иначе, что-то сделать удалось в создании этого рынка, но действительно, парк воздушных судов у нас очень перегружен, я бы так сказал, самолетами иностранного производства», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что сейчас часть этих самолетов выкупают в собственность российские авиакомпании. «Но надо развивать собственное самолетостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем ввиду, а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД. Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с тягой вот такой мощной. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов в том числе, ИЛ-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте», – пояснил президент РФ.

«Так что работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются. Повторю еще раз, надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Будет на чем летать специалистам – летчикам, и будет, на чем летать пассажирам. Да, и, конечно, речь ещё о малой авиации для региональных рейсов», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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