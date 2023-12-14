«Один из векторов борьбы с Россией» – Путин высказался о русофобии

Русофобия является одним из векторов борьбы с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции и «прямой линии» с россиянами. По его словам, согласие в в России обусловлено традиционными ценностями на фоне наметившегося в мире роста фобий по национальному или религиозному признаку.

«96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Так оно и есть. И это происходит прежде всего потому, что мы – вот с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей – потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношение между представителями различных этносов и религий», – отметил Путин.

Глава государства обратил внимание на тенденцию к росту в мире исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода. «Они действительно имеют место к росту. Тенденция к росту есть. Вы знаете, связано, с чем, на мой взгляд, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Вот смотрите, что в Газе происходит: во всем исламском мире определенная реакция и рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден. Количество таких людей возрастает. Ничего в этом хорошего нет. Все-таки это результат политики отделенных элит и нерешения в течении 10-летий отсутствия справедливого решения палестинской проблемы. Реакция исламского мира, а потом рост этих фобий антиисламских. Это очень плохо», – полагает он.

При этом глава государства подчеркнул, что в России «не последнюю роль играет то, что мы проводим взвешенную и внутриполитическую политику, и политику на международной арене». «Мы то, что можем делать, мы делаем для достижения справедливости по всем этим направлениям. Мне думается, что все-таки люди это оценивают. Именно поэтому у нас и создается такая обстановка», – отметил президент.

«Что касается русофобии, то это один из векторов борьбы с Россией. Да, в мире это есть. Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Так и будем делать», заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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