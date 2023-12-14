В Москве осужденным мигрантам грозит лишение гражданства РФ

Следственный комитет России направил в органы МВД информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении их гражданства РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка СКР.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», – пояснили в пресс-службе столичного главка Следкома.

В ведомстве уточнили, что указанные лица ранее приобрели гражданство РФ и совершили преступления, предусмотренные ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«Разъясняем, что гражданство Российской Федерации прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из указанных в ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» преступлений», – добавили в столичном главке СКР.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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