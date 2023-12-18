Произвел не менее 7 выстрелов в область головы и груди: в Москве возбуждено уголовное дело против 17-летнего юноши

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, юноша не менее 7 раз выстрел в голову и грудь сожителя своей матери.

По данным ведомства, ЧП произошло 17 декабря после бытовой ссоры между сожителями, которые являются выходцами из Азербайджана. О случившемся женщина рассказала своему 17-летнему сыну. В связи с этим подросток произвел не менее 7 выстрелов из травматического пистолета в область головы и грудной клетки сожителя матери. Установлено, что молодой человек похитил это оружие у своего родственника.

В СКР уточнили, что потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в отношении владельца оружия следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

В настоящее время столичные следователи допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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