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Вторник, 19 декабря 2023, 12:48 мск

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В Москве задержан уроженец Узбекистана за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью

В Москве задержан уроженец Узбекистана, который обвиняется в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в ходе допроса 46-летний мужчина признал свою вину.

По данным ведомства, фигурант в период с 15 декабря по 21 декабря 2021 года, находясь в квартире жилого дома на улице Челюскинская, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Через продолжительное время о случившемся девочка рассказала сотрудникам правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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