Зарубил топором: в Москве вынесен приговор убийце трех человек, в том числе – ребенка

В Москве на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор Коте Дарсалия, обвиняемому в убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетнего. Как уточнила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в июле 1995 года, фигурант скрывался 27 лет на территории другого государства.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в июле 1995 года находился в квартире жилого дома на Первомайской улице в городе Москве. «Действуя в целях незаконного личного обогащения, фигурант выбрал для совершения преступления ночное время суток, когда потерпевшие будут спать. Реализуя свой преступный умысел, Дарсалия приискал в квартире топор и нанес им множественные рубленые и резаные раны двум взрослым и одному несовершеннолетнему, которые в момент совершения преступления спали. Пострадавшие скончались на месте. Фигурант после совершения преступления покинул столичный регион и 27 лет проживал на территории другого государства», – пояснили в ведомстве.

По уголовному делу, которое было возбуждено по п.п. «а, е, з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство трех лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение), проведено свыше 60 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 30 лиц, собраны доказательства, которые, несмотря на давность событий, в полной мере устанавливают фактические обстоятельства дела и подтверждают причастность обвиняемого к совершению инкриминируемого ему деяния.

На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Дарсалии назначено наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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