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Среда, 20 декабря 2023, 17:24 мск

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В Москве задержан уроженец Узбекистана за изнасилование

В Москве задержан 20-летний уроженец Узбекистана, который обвиняется в двух эпизодах изнасилования ранее знакомой женщины (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступления были совершены в ноябре и декабре.

По данным ведомства, фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Газопровод совершил изнасилование ранее знакомой 27-летней девушки. В ходе допроса он признал вину.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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