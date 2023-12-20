В Москве задержан уроженец Узбекистана за изнасилование

В Москве задержан 20-летний уроженец Узбекистана, который обвиняется в двух эпизодах изнасилования ранее знакомой женщины (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступления были совершены в ноябре и декабре.

По данным ведомства, фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Газопровод совершил изнасилование ранее знакомой 27-летней девушки. В ходе допроса он признал вину.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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