Жертвы оттепели: в Подмосковье ледяная глыба травмировала сразу 4 человек

В подмосковных Люберцах организована доследственная проверка по факту травмирования четырех человек в результате падения обледенелого снега с крыши здания.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сегодня днем в результате падения снега с крыши здания четыре человека получили травмы. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка (ст.ст. 293, 238 УК РФ).

Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства, приведшие к травмированию людей. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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