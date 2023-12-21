Уголовное дело против бывшего московского мундепа направлено в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ по мотивам политической ненависти. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Установлено, что 27 марта 2022 года Штейн, руководствуясь мотивами политической ненависти, разместила на личной странице в социальной сети текстовую публикацию, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции.

В отношении Штейн заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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