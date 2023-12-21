российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 декабря 2023, 16:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Уголовное дело против бывшего московского мундепа направлено в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ по мотивам политической ненависти. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Установлено, что 27 марта 2022 года Штейн, руководствуясь мотивами политической ненависти, разместила на личной странице в социальной сети текстовую публикацию, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции.

В отношении Штейн заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан уроженец Узбекистана за изнасилование / В Москве изъята огромная партия латиноамериканского кокаина / Зарубил топором: в Москве вынесен приговор убийце трех человек, в том числе – ребенка / В Москве задержан уроженец Узбекистана за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью / Произвел не менее 7 выстрелов в область головы и груди: в Москве возбуждено уголовное дело против 17-летнего юноши / В Москве осужденным мигрантам грозит лишение гражданства РФ / В Москве задержан уроженец Таджикистана за изнасилование несовершеннолетней / Таганский суд Москвы продлил срок ареста для «инфоцыгана» Шабутдинова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,