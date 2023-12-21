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Четверг, 21 декабря 2023, 17:46 мск

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Это стыдный идиотизм: спикер Совета Федерации оценила ситуацию в мировом спорте

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала жесткую оценку ситуации в мировом спорте. По ее словам, происходящее стыдно и похоже на идиотизм.

«Мы видим, до какой степени дошла политизация и русофобия (в спорте). Запад запустил всюду свои щупальца. Даже в святое – спорт… Это стыдно. Никто никогда в истории олимпийского движения этого не забудет и не простят. Этот идиотизм пройдет», – заявила глава верхней палаты парламента на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2023 года.

Матвиенко констатировала, что международные чиновники от спорта и члены Международного олимпийского комитета разрушили олимпийских дух, чем полностью дискредитировали себя и теперь войдут в историю как «разрушители олимпийского движения».

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на Олимпийские Игры 2024 года в Париже. Согласно выдвинутым условиям, спортсмены должны выступать в индивидуальном нейтральном статусе и соблюдать ряд жестких критериев.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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