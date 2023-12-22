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Пятница, 22 декабря 2023, 15:40 мск

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В Подмосковье сбит очередной украинский беспилотник

Сегодня днем в Московской области пресечена атака украинского беспилотника. Как говорится в сообщении министерства обороны, летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

«Около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Московской области», – пояснили в оборонном ведомстве.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник, который летел на Москву, был уничтожен над Подольском. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил столичный градоначальник в своём телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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