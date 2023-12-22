Миграционная проблема: в Москве двое сотрудников полиции попались на крупной взятке

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД РФ, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.

С фигурантами проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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