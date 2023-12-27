Три удара ногой в лицо: в Москве задержан гражданин Узбекистана за нападение на полицейского

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте гражданина Узбекистана, который обвиняется в применении силы по отношению к полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, гражданин Узбекистан, находясь в комнате полиции, расположенной в вестибюле станции метро «Саларьево», предпринял попытку скрыться. Сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь его противоправные действия, на что фигурант применил насилие в отношении представителя власти. Как уточнил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, мужчина нанес полицейскому три удара ногой в лицо.

В СКР отметили, что уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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