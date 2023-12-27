В Москве готовится проект по запуску беспилотных трамваев

В правительстве Москвы рассчитывают в ближайшей перспективе реализовать проект по запуску беспилотных трамваев. Об этом сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, это произойдет в ближайшие два года.

«В следующем году мы планируем (запуск) и сами работаем над технологией автономного хода для наших московских трамваев. Это делает наше внутреннее подразделение, сами занимаемся и написанием программного обеспечения, интеграцией данных систем. И задача, которую мы перед собой ставим, – запустить первые беспилотные трамваи, которые будут работать полностью в автономном режиме», – сказал Ликсутов.

По его словам, первоначально беспилотные трамваи будут тестироваться водителями. «На следующем этапе мы видим, что в трамваях вообще не будет человека, они будут работать полностью в автономном режиме, видеть все, что происходит на улично-дорожной сети, предугадывать поведение как пассажиров, так и водителей. Надеемся, что все эти задачи за следующий и 2025 год мы полностью реализуем», – уточнил вице-мэр Москвы.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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